В Новой Москве на видео сняли грязный фонтан высотой в десять этажей

В Коммунарке из-под земли забил фонтан высотой с десятиэтажный дом

В Новой Москве из-под земли забил грязный фонтан высотой с десятиэтажный дом. Внимание на ситуацию обратил телеканал «360».

Инцидент произошел утром в понедельник, 28 октября, в Коммунарке на Бачуринской улице. На записи, сделанной очевидцем, можно наблюдать, как из земли бьет мощная струя песочного оттенка. При этом точная причина ЧП остается неизвестной. На месте инцидента работают сотрудники аварийной службы.

Ранее в октябре стало известно, что в городе Верхняя Пышма Свердловской области в новом жилом комплексе произошел потоп из-за прорыва трубы. В результате вода залила три этажа и попала в 18 квартир.