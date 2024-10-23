Новый жилой дом в российском городе затопило из-за аварии

Новый ЖК под Екатеринбургом затопило из-за прорыва трубы

В новом жилом комплексе (ЖК) в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом случился потоп из-за коммунальной аварии. Причиной стал прорыв трубы, сообщает E1.RU.

Трубу прорвало в закрытой квартире. По словам одного из жильцов, в результате вода залила три этажа и попала в 18 квартир. Аварийная бригада не приезжала на место более часа. «Вода пошла горячая, люди боятся заходить», — добавил собеседник издания.

На попавшем в сеть ролике можно увидеть большую лужу, образовавшуюся в коридоре на первом этаже здания. Через закрытую дверь квартиры, в которой случилась авария, бьет мощный фонтан воды.

Ранее в Волгограде из-за прорыва трубы затопило подъезд жилого дома. В одной из квартир обвалился потолок.