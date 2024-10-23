Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 23 октября 2024Экономика

Новый жилой дом в российском городе затопило из-за аварии

Новый ЖК под Екатеринбургом затопило из-за прорыва трубы

Кадр: e1.ru

В новом жилом комплексе (ЖК) в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом случился потоп из-за коммунальной аварии. Причиной стал прорыв трубы, сообщает E1.RU.

Трубу прорвало в закрытой квартире. По словам одного из жильцов, в результате вода залила три этажа и попала в 18 квартир. Аварийная бригада не приезжала на место более часа. «Вода пошла горячая, люди боятся заходить», — добавил собеседник издания.

На попавшем в сеть ролике можно увидеть большую лужу, образовавшуюся в коридоре на первом этаже здания. Через закрытую дверь квартиры, в которой случилась авария, бьет мощный фонтан воды.

Ранее в Волгограде из-за прорыва трубы затопило подъезд жилого дома. В одной из квартир обвалился потолок.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Британский дипломат набросился на журналистов в аэропорту. Стычка попала на видео

      Число жертв теракта в Анкаре увеличилось

      Додик рассказал о планах встретиться с Путиным

      Донор органов прошептал «помогите» во время операции. Как врачи из США едва не убили пациента, чтобы получить его сердце

      Врач предупредила об опасности зубных щеток и душевых леек

      Застрявшего в четырехметровой трубе котенка достали уфимские спасатели

      Новый жилой дом в российском городе затопило из-за аварии

      Лукашенко оценил вероятность создания Киевом ядерного оружия

      Путин провозгласил тост за процветание народов стран БРИКС

      Лиса решила поиграть на детской площадке в российском городе и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше