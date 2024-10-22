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22:52, 22 октября 2024Экономика

В российском городе из-за прорыва трубы затопило подъезд дома и рухнул потолок

В Волгограде из-за прорыва трубы затопило подъезд дома и рухнул потолок

Кадр: bloknot-volgograd.ru

В Волгограде из-за прорыва трубы затопило целый подъезд дома. О случившемся пишет издание «Блокнот».

Инцидент произошел на улице Писемского Кировского района города. В результате коммунальной аварии залило квартиры с пятого по второй этажи. «Воду половниками черпаем», — сетуют жильцы.

Хозяйка одной жилплощади, убирая скопившуюся воду на кухне, едва не оказалась погребена под куском собственного потолка. В момент обрушения женщина почти отползла, но под завалы угодила нога.

Квартировладельцев оставили без электричества, тепла и воды. Ущерб от затопления по итогам экспертизы подсчитает оценочная комиссия.

Ранее серия коммунальных аварий произошла в Новосибирске. Недавно прорвало трубу с горячей водой в подвале торгового центра «Балтийский», вскоре забился колодец канализации в жилом дворе, а затем затопило подвалы двух домов по улице Балтийской. По словам местных жителей, проблемы на водосетях в районе начались больше года назад.

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      Виктория Клабукова
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