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10:33, 22 октября 2024Экономика

В российском городе затопило подвалы

Подвалы двух домов в Новосибирске затопило

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В Новосибирске затопило подвалы двух домов в жилом комплексе (ЖК) «Балтийский», сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пострадали дома 27 и 25 на Балтийской улице. Местные жители уверены, что причина в коммунальной аварии. Они рассказали, что проблемы на сетях ФГУП «УЭВ» начались больше года назад. Недавно прорвало трубу с горячей водой, залило подвал торгового центра «Балтийский». После залило колодец, куда сбрасывают стоки двух близлежащих домов. Известно, что горводоканал прочистил участок канализации у дома 27, но на следующий день затопило дом 25. Жильцы уверены, что оплатить ремонт должен застройщик, ЖК «Балтийский».

Ранее в одной из квартир города Березники Пермского края на проспекте Ленина, 22 на стенах от влажности появились грибы. Они выросли после того, как подвал здания затопило сточными водами.

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      Мария Черкасова
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