В российском городе в 2,5 раза увеличили выплату для новобранцев СВО

В Липецке в 2,5 раза увеличили размер выплаты новобранцам СВО

В Липецке в 2,5 раза увеличили размер выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Новости Липецка».

Депутаты Горсовета решили поднять размер выплаты с 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Решение было принято на сессии органа местного самоуправления.

С учетом федеральных и региональных выплат подписавшие контракт с Минобороны в Липецке получат 1,5 миллиона рублей, отмечает издание.

Днем ранее, 28 октября, в Пермском крае в несколько раз увеличили выплату бойцам СВО за подписание контракта с Минобороны. Так, размер «подъемных» увеличили с 400 тысяч рублей до полутора миллионов. С учетом федеральной выплаты новобранцы получат 1,9 миллиона рублей.