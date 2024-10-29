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23:05, 29 октября 2024Мир

В Сирии беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом

ЦПВС: в Сирии беспилотник MQ-9 «коалиции» опасно сблизился с российским Су-35С

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

В небе над Сирией беспилотник M-9 «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом Су-35С. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк, его слова приводит РИА Новости.

«В провинции Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35С ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — рассказал Игнасюк.

Он отметил, что затем беспилотник был вытеснен.

Ранее дрон М-9 проамериканской «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом Су-34 в небе над Идлибской зоной деэскалации в Сирии. Тогда Игнасюк отметил, что представители «коалиции» продолжают создавать опасные ситуации в сирийском небе.

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      Евгений Силаев
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