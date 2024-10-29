В США рассказали об удивлении Зеленского отказом Киеву в применении дальнобойных ракет

NYT: Зеленский удивился отказу США разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский удивился отказу США разрешать Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинская сторона не смогла убедить чиновников Вашингтона в необходимости подобного разрешения. Составленный Украиной список целей на территории России значительно превышает число ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить Киеву.

«Зеленский был ошеломлен тем, что президент [США Джо] Байден не дал ему разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре», — рассказали собеседники издания.

Ранее бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешать Киеву наносить удары вглубь российской территории. По его словам, она заключается в нехватке ракет ATACMS.

Купчан также добавил, что у Вашингтона нет достаточного количества систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины. Он указал на нежелание Соединенных Штатов сильнее вмешиваться в конфликт в силу обстановки на Ближнем Востоке и напряженности в отношениях с Китаем.