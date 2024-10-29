В США сообщили об истощении запасов ракет ПВО из-за Украины и Израиля

WSJ: Пентагон опасается нехватки ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине

У Пентагона истощаются запасы некоторых типов ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнение аналитиков и официальных лиц.

В Пентагоне опасаются, что интенсивное использование ограниченного запаса перехватчиков ракет и неспособность быстро компенсировать нехватку боеприпасов может сделать США уязвимыми в потенциальном конфликте в Тихом океане.

По словам научного сотрудника и заместителя директора Программы обычной обороны в Центре Стимсона в Вашингтоне Элиаса Юсифа, у Соединенных Штатов нет оборонно-промышленной базы, предназначенной для ведения «крупномасштабных войн на истощение» как в Европе, так и на Ближнем Востоке. «Обе эти войны являются длительными конфликтами, что не входило в оборонное планирование США», — отметил он.

Ранее бывший специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешать Киеву наносить удары вглубь российской территории. По его словам, она заключается в нехватке ракет ATACMS.

Купчан также добавил, что у Вашингтона нет достаточного количества систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины. Он указал на нежелание Соединенных Штатов сильнее вмешиваться в конфликт в силу обстановки на Ближнем Востоке и напряженности в отношениях с Китаем.