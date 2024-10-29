В ВСУ рассказали о важности лесополосы для выживания

В ВСУ рассказали о ключевой важности лесополосы для боевых действий

Лесополосы стали для российских войск и Вооруженных сил Украины (ВСУ) ключевыми объектами в украинской степи. Об этом пишет Washington Post.

Ряды деревьев дают военным укрытие от дронов, а также время и место для строительства укрепленных бункеров и дорог для доступа к позициям. Издание отмечает, что это сделало лесополосы одними из самых ценных элементов рельефа, особенно в сельской местности, где зданий очень мало, либо уже нет вовсе.

Военные ВСУ сообщили, что контроль над лесополосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою. Они добавили, что еще один плюс лесополосы — расположение на возвышенности. В посадках можно лучше спрятать военную технику и сделать блиндажи. По их словам, российские войска точно также используют местность.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись и заняли более выгодные позиции у Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Также под контроль российских войск перешла лесополоса.