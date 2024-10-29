Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:19, 29 октября 2024Наука и техника

В зону СВО поставили первых «Курьеров»

Народный фронт: в зону СВО поставили первых роботов «Курьер»

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В зону специальной военной операции (СВО) поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер», способных вести огонь по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в общественном движении «Народный фронт».

«Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия, тем самым облегчить выполнение боевых задач нашим военнослужащим и сохранить им жизнь», — заявил разработчик комплекса Михаил.

В организации добавили, что в ближайшее время планируют поставить в зону СВО еще 20 таких роботов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее агентству в «Народном фронте» рассказали, что в сентябре в зону СВО поступили четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов «Овод» с машинным зрением.

Также в октябре ТАСС со ссылкой на общественное движение сообщил, что в Сибири создали двухметровый многофункциональный беспилотник самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      Леди Гага показала лицо без макияжа

      В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

      Верховный суд раскрыл размер налога для физлиц-займодателей

      На Украине признали высокие темпы продвижения российских подразделений

      Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи о солдатах КНДР

      Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения смертельно опасных заболеваний

      Белоусов отреагировал на переход трех населенных пунктов в ДНР под контроль России

      В повышении ставки увидели риски для обрабатывающей промышленности

      Дуда отказался передать Украине запрашиваемые истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше