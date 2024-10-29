В зону СВО поставили первых «Курьеров»

Народный фронт: в зону СВО поставили первых роботов «Курьер»

В зону специальной военной операции (СВО) поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер», способных вести огонь по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в общественном движении «Народный фронт».

«Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, а также вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия, тем самым облегчить выполнение боевых задач нашим военнослужащим и сохранить им жизнь», — заявил разработчик комплекса Михаил.

В организации добавили, что в ближайшее время планируют поставить в зону СВО еще 20 таких роботов.

Ранее агентству в «Народном фронте» рассказали, что в сентябре в зону СВО поступили четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов «Овод» с машинным зрением.

Также в октябре ТАСС со ссылкой на общественное движение сообщил, что в Сибири создали двухметровый многофункциональный беспилотник самолетного типа.