Внешность Кайли Дженнер на новых фото с красной дорожки вызвала споры в сети

Американская телезвезда Кайли Дженнер посетила красную дорожку премии CFDA в Нью-Йорке и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

27-летняя предпринимательница вышла в свет в черном платье люксового бренда Jean Paul Gaultier с шипами и остроносых туфлях в тон. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в пучок, выпустив из него две прямые пряди.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешности бизнесвумен в комментариях под материалом. «Всегда смотрите на брови. Если они изогнуты, то это подтяжка лица. В случае Кайли это подтяжка средней части лица. Она сделала ее, когда ей было 26», «Грустно, когда люди выглядят не на свой возраст из-за пластической хирургии», «Она сделала подтяжку лица. Это хорошо видно на фото, где она смотрит в сторону», «Ее лицо стало довольно опухшим от всех этих филлеров», «На ее лице и теле сделано столько операций, что кажется, будто ей уже за 40», «Она пытается быть естественной, но у нее не получается», — высказывались они.

Ранее Дженнер заявила об отсутствии уверенности в своем теле во время беременности.