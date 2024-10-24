Кайли Дженнер призналась, что растяжки во время беременности были для нее шоком

Американская телезвезда Кайли Дженнер заявила об отсутствии уверенности в своем теле во время беременности. Соответствующее интервью появилось на сайте журнала Elle.

По словам знаменитости, беременность в 19 лет стала для нее неожиданностью. «Рождение детей в столь юном возрасте было, возможно, еще большим шоком, потому что я видела, как с моим телом происходят изменения — растяжки и все то, чего у меня раньше не было. Во время рождения детей я определялась со своим стилем, а затем теряла его, не понимая, как мне нужно одеваться. В общей сложности я набрала 60 фунтов (30 килограммов) за обе беременности», — призналась она.

Предпринимательница отметила, что ей потребовался год после рождения детей, чтобы вновь почувствовать себя собой. «В 27 лет я чувствую себя увереннее и больше похожа на себя, чем когда-либо», — заключила собеседница издания.

В сентябре американская актриса и бывшая модель Деми Мур рассказала о жестокости к своему телу ради стройной фигуры. В интервью The Guardian знаменитость призналась, что в молодости не принимала свою внешность. По этой причине она прибегала к голодным диетам.