Россиян предупредили об угрожающем пожаром в авто действии

Эксперт Ракитин: из-за некачественной установки отопителя авто может загореться

Из-за некачественной установки отопителя в автомобиль может произойти возгорание, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Своим предостережением автоэксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Основная опасность заключается в том, что очень многие, устанавливая автозапуски, устанавливая дополнительные отопители, доверяют это дело людям, которые туда в принципе лезть не должны. Современные автомобили, китайские в том числе — это огромное количество километров проводов, которые между собой взаимосвязаны, это очень сложная электроника, которая, конечно, если в нее неграмотно и грубо врезаться, может выкинуть номер», — сообщил Ракитин.

Автоэксперт отметил, что очень важно знать, где и кто устанавливает дополнительные функции, касающиеся тепла.

В группе риска на самом деле абсолютно все автомобили находятся. Дело не в том, где они произведены. Это может быть Lada, это может Volvo — все что угодно, если кривыми руками кто-то залез туда, то беды стоит ждать Максим Ракитин автоэксперт

«Не надо пытаться экономить на собственной безопасности, и на собственном комфорте, и на сохранности собственного автомобиля. Мы же понимаем, что если обещают хорошо задешево, то это вряд ли правда», — заключил он.

28 октября в Подмосковье во время тест-драйва загорелся Chery Tiggo 7 Pro. По предварительным данным, у машины замкнуло двигатель. Отмечается, что никто не пострадал, однако авто сгорело полностью.