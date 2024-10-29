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11:42, 29 октября 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в пиджаке на голое тело

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли . Фото: @rosiehw

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала в светло-коричневом костюме, состоящем из широких брюк и пиджака. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость примерила верх своего наряда на голое тело.

Кроме того, во время фотосессии звезда попозировала перед камерой брюках и обтягивающей кофте, сквозь ткань которой виднелась ее обнаженная грудь.

Ранее сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли посетила Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе в облегающем платье с глубоким декольте.

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      Мария Винар
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