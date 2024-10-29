Врач назвал неочевидный провокатор инсульта

Врач Рамазанов назвал прием оральных контрацептивов провокатором инсульта

Заместитель директора, руководитель регионального сосудистого центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врач-невролог Ганипа Рамазанов назвал неочевидный провокатор инсульта. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» медик заявил, что прием оральных контрацептивов может провоцировать сердечные катастрофы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Невролог рассказал, что бесконтрольный прием оральных контрацептивов является фактором риска для инстульта. «Оральная контрацепция увеличивает риск тромботических событий», — пояснил специалист.

Ранее кардиолог Герман Гандельман дал россиянам совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта. Медик рассказал, что вишня содержит вещество кумарин, которое предупреждает развитие тромбов. «Тем самым у людей, которые употребляют вишню, риск развития инфаркта и инсульта ниже», — объяснил врач.

До этого терапевт Елена Малышева назвала способ еще один способ защититься от инфаркта и инсульта. Медик заявила, что эффективной профилактикой может стать употребление чайной ложки льняного масла в день.