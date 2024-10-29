Врачи дали совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта

Врач Гандельман рассказал, что вишня снижает риск инфаркта и инсульта

Кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали россиянам совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта. Выпуск передачи, в котором специалисты рекомендовали включить в рацион вишню, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что вишня содержит вещество кумарин, которое предупреждает развитие тромбов. «Тем самым у людей, которые употребляют вишню, риск развития инфаркта и инсульта ниже», — объяснил медик.

Помимо этого, по словам Коновалова, вишня содержит антоцианы — вещества, которые защищают клетки от разрушения свободными радикалами. «В том числе они защищают нервные клетки головного мозга, поэтому вишня полезна», — отметил специалист. Риск развития деменции намного ниже у тех людей, которые употребляют в пищу вишню, добавил он.

Продеус также сообщил, что употребление вишни или вишневого сока улучшает сон. «Провели исследование: когда люди перед сном пили стакан вишневого сока, уже через неделю количество мелатонина у них увеличилось, сон был комфортнее, спали они лучше», — заключил иммунолог.

Ранее терапевт Елена Малышева назвала способ еще один способ защититься от инфаркта и инсульта. Медик заявила, что эффективной профилактикой может стать употребление чайной ложки льняного масла в день.