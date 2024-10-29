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15:55, 29 октября 2024Силовые структуры

Высокопоставленный российский таможенник получил 9,5 лет колонии за взятки

В Москве высокопоставленного таможенника Бычкова осудили на 9,5 лет за взятки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве Черемушкинский районный суд приговорил экс-начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 годам лишения свободы за взятки. Об этом сообщает «МК».

Кроме Бычкова на скамье подсудимых оказался второй фигурант — его подчиненный, посредник, по фамилии Медвидь. Так, Бычков будет отбывать наказание в колонии со штрафом в размере шести миллионов рублей. Кроме того, он лишен звания подполковника. Медвидь получил четыре года лишения свободы. Отмечается, что оба обвиняемых намерены обжаловать приговор.

Как установил суд, Бычков получил деньги от торговца безакцизным алкоголем за неприятие мер, направленных на пресечение контрабанды спиртного. Так, таможенник получил с него штраф в размере 50 тысяч долларов США (это около пяти миллионов рублей) и ежемесячную плату за покровительство в размере 11 тысяч долларов США (один миллион рублей).

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Центрального округа города Олега Касаткина по делу о получении взяток.

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      Анна Габай
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