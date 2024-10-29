Завершено расследование дела о хищении 20 миллионов рублей для питания российских военных

СК завершил дело о хищении 20 млн руб., выделенных на питание военных в Приморье

Завершено расследование уголовного дела о хищении из бюджета 20 миллионов рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа на организацию питания российских военнослужащих в Приморье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По делу проходят сотрудники компании «РБЕ "Филиал Поволжье"» Ирина Семина, Нина Крупень, Константин Барминский и Владимир Раков. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве. После ознакомления с материалами дела они предстанут перед судом.

По данным следствия, в июле 2023 года Минобороны России заключило госконтракт с «РБЕ "Филиал Поволжье"» на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военнослужащих во Владивостоке. С ноября 2023-го по апрель указанные сотрудники компании похитили продукты питания на 20 миллионов рублей, завысив число питающихся в столовых военных. Похищенные продукты фигуранты дела реализовали через торговые точки Владивостока.

28 октября сообщалось, что бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных cил Александр Оглоблин стал фигурантом нового уголовного дела в связи с обвинением в получении взятки в размере десяти миллионов рублей.