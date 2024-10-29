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16:24, 29 октября 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с премьером Дании продолжение военной помощи

Зеленский обсудил с премьером Дании Фредериксен продолжение военной помощи

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен продолжение военной помощи Киеву. Сообщение опубликовано на сайте офиса президента Украины.

«Благодарю вас за ваши месседжи о поддержке "плана победы", а также внутреннего производства оружия. Это очень важная инициатива», — заявил украинский президент.

Зеленский и Фредериксен обсудили итоги саммита «Украина — Северная Европа», в частности, решение о финансировании украинского производства боеприпасов и дальнобойного оружия по примеру Дании. Стороны также затронули лидерство Дании в коалиции по поддержке военно-воздушных сил Украины, а также необходимость поставок систем ПВО Киеву.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что страна вышла на четвертое место среди доноров Украины. По оценкам дипломата, Дания опередила Францию и Италию по объему помощи Украине.

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