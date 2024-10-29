Зеленский обсудил военную помощь с премьерами Норвегии, Швеции и Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил военную помощь Киеву с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«В фокусе внимания продолжение поддержки Украины, в частности ключевые потребности в оборонной сфере», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский встретился с премьерами скандинавских стран по итогам саммита «Украина — Северная Европа». На встречах обсуждались финансирование производства оружия на Украине, а также дополнительные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен итоги саммита «Украина — Северная Европа». В частности, стороны затронули решение о финансировании украинского производства боеприпасов и дальнобойного оружия по примеру Дании.