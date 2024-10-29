Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:53, 29 октября 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с премьерами скандинавских стран

Зеленский обсудил военную помощь с премьерами Норвегии, Швеции и Финляндии

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил военную помощь Киеву с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«В фокусе внимания продолжение поддержки Украины, в частности ключевые потребности в оборонной сфере», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский встретился с премьерами скандинавских стран по итогам саммита «Украина — Северная Европа». На встречах обсуждались финансирование производства оружия на Украине, а также дополнительные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен итоги саммита «Украина — Северная Европа». В частности, стороны затронули решение о финансировании украинского производства боеприпасов и дальнобойного оружия по примеру Дании.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отработала массированный ядерный удар. Путин высказался о гонке вооружений

      Пентагон заявил о проблемах со складами из-за военной поддержки Украины

      Смартфоны Samsung подверглись взлому

      Участники «алюминиевых войн» в России купили пятизвездочный отель в Майами

      Пассажирка самолета решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого

      Массовое отравление курсантов МВД произошло в российском городе

      Блогерша раскрыла опасное последствие ношения шорт во время полета на самолете

      Телеведущий-итальянец раскрыл кардинальные перемены в жизни после переезда в Россию

      Россиянка выиграла в лотерею миллионы и решила купить квартиру

      Зеленский встретился с премьерами скандинавских стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше