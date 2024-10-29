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14:58, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Журналисты западных СМИ перекричали премьер-министра Венгрии на брифинге

Журналисты западных СМИ перебивали премьер-министра Венгрии Орбана на брифинге
Виктор Орбан (слева)

Виктор Орбан (слева). Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Журналисты западных и грузинских СМИ перебивали и перекрикивали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на брифинге в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время брифинга после переговоров Орбана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе журналисты агентства Bloomberg и грузинского телеканала «Мтавари Арзи» без микрофонов стали задавать вопросы Орбану на английском языке. Представители прессы в том числе указали политику на критическое отношение к нему со стороны представителей Европейского союза.

Журналисты перебивали не только Орбана, но и друг друга. Премьер-министр Венгрии, в свою очередь, попытался ответить на выкрикиваемые вопросы.

Ранее стало известно, что Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Помимо премьер-министра в страну прибыли глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Янош Надь.

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