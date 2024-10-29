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13:43, 29 октября 2024Экономика

Знаменитый музыкант выгнал жильцов из своей элитной квартиры

Дирижер Юрий Башмет через суд выгнал бывших жильцов из своей квартиры в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Знаменитый дирижер и альтист Юрий Башмет выгнал бывших жильцов из своей элитной квартиры в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу «МК: срочные новости».

Речь идет об апартаментах в особняке «Саввинское подворье» на Тверской улице. Музыкант подал иск в Тверской суд о выселении людей, которые занимали приобретенную им жилплощадь. Шестеро жильцов отказывались съехать добровольно, однако суд встал на сторону Башмета и постановил выселить нарушителей.

Ранее стилист и шоумен Сергей Зверев рассказал о проблемах с соседями. Он признался, что в течение 20 лет борется с шумом, который создают другие собственники. В том числе соседи надоедают звезде постоянным хождением на каблуках.

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      Александра Качан
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