69-летняя телеведущая объяснила отказ от макияжа фразой «не хочу быть его рабыней»

69-летняя телеведущая Гейл Кинг заявила, что не хочет быть зависимой от макияжа

Американская телеведущая, автор и журналист CBS News Гейл Кинг в эфире телепрограммы «Шоу Дрю Бэрримор» объяснила отказ от макияжа фразой «не хочу быть его рабыней». Соответствующий момент доступен на странице шоу в TikTok.

69-летняя знаменитость призналась, что в повседневной жизни не стесняется ходить без декоративной косметики на лице. Однако, по ее словам, она не может себе это позволить на работе. «У меня нет проблем с тем, чтобы фотографироваться без макияжа, но когда ты работаешь на национальном телевидении, то все по-другому. У меня были случаи, когда я шла по улице, и люди спрашивали меня: "Ты немного похожа на Гейл Кинг. Ты она? Тебя замаскировали?" Это показатель того, насколько по-другому я выгляжу без макияжа», — заявила Кинг.

Собеседница актрисы Дрю Бэрримор отметила, что ее мать всегда советовала ей краситься перед выходом из дома, однако она решила, что больше не хочет быть зависимой от макияжа, и отказалась от него.

Ранее сообщалось, что актрисы Памела Андерсон и Валери Бертинелли показали естественную внешность на съемках шоу.