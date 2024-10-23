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19:08, 23 октября 2024Ценности

Памела Андерсон и Дрю Бэрримор отказались от макияжа на съемках шоу

Актрисы Памела Андерсон и Дрю Бэрримор отказались от макияжа на съемках шоу

Фото: @thedrewbarrymoreshow

Американские актрисы Памела Андерсон, Дрю Бэрримор и Валери Бертинелли отказались от макияжа на съемках телепрограммы «Шоу Дрю Бэрримор». Соответствующий фрагмент нового выпуска приводит издание Page Six.

Так, знаменитости предстали перед камерами без декоративной косметики на лицах. «Я действительно считаю, что ты занимаешь лидирующее позицию в отказе от макияжа. Я думаю, что ты первооткрыватель того, что мы здесь устраиваем», — заявила Бэрримор, обратившись к Андерсон. «Разве это не освобождение? Разве это не ощущение свободы? Я лично чувствую себя свободной», — ответила звезда «Спасателей Малибу».

По словам Андерсон, она решила отказаться от макияжа в прошлом году на Неделе моды в Париже. «Мне не нужно было ни с кем соревноваться. Например, зачем мне тратить три часа в кресле визажиста, когда на мне эти прекрасные наряды от Vivenne Westwood?» — призналась актриса.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон без макияжа появилась на публике и восхитила фанатов.

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      Мария Винар
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