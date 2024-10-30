Агата Муцениеце поделилась снимком в купальнике

Актриса Агата Муцениеце поделилась снимком в раздельном купальнике

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце поделилась снимком с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис фото 35-летняя знаменитость запечатлена на фоне моря. Муцениеце продемонстрировала на камеру стройную фигуру в раздельном купальнике черного цвета, оформленном тонкими завязками на бедрах и животе. Также она надела солнцезащитные очки и заплела волосы в косу.

В августе Агата Муцениеце высказалась о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. По словам актрисы, она никогда к нему не прибегала.