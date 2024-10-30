Сенатор Кардин: проявив симпатию к России, Грузия сделала неправильный поворот

Глава комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин заявил, что Грузия сделала неправильный поворот, проявив симпатию к России. Об этом он порассуждал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись которого доступна в Telegram.

«Грузия сделала неправильный поворот. Мы очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России», — заявил американский сенатор.

Кроме того, по мнению Кардина, Россия вторгнется на территорию Грузии и Молдавии в случае, если эти страны не смогут защитить свой суверенитет.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с пранкерами заявил, что Россию нужно вернуть в европейскую экономику. По его словам, по окончании российско-украинского конфликта Запад начал бы убеждать Москву строить экономические отношения с европейскими странами, а не с Китаем.