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11:51, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Американский сенатор назвал симпатию Грузии к России неправильным поворотом

Сенатор Кардин: проявив симпатию к России, Грузия сделала неправильный поворот
Бен Кардин

Бен Кардин. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Глава комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин заявил, что Грузия сделала неправильный поворот, проявив симпатию к России. Об этом он порассуждал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись которого доступна в Telegram.

«Грузия сделала неправильный поворот. Мы очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России», — заявил американский сенатор.

Кроме того, по мнению Кардина, Россия вторгнется на территорию Грузии и Молдавии в случае, если эти страны не смогут защитить свой суверенитет.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с пранкерами заявил, что Россию нужно вернуть в европейскую экономику. По его словам, по окончании российско-украинского конфликта Запад начал бы убеждать Москву строить экономические отношения с европейскими странами, а не с Китаем.

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