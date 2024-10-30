Сенатор США Кардин: Зеленский просил разрешения бить вглубь РФ на 200 км

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с сенатором США Беном Кардином, позвонив ему от имени экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. В беседе с ними политик раскрыл подробности о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского по ударам вглубь России. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

Американский сенатор рассказал, что у него была хорошая дискуссия с Зеленским, который озвучил некоторые проблемы в обеспечении санкций против России.

«Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 километров от границы, я могу тут немного ошибаться», — отметил Кардин.

Политик подчеркнул, что поддерживает право Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. На Западе, как указал сенатор, есть некоторые голоса против подобного разрешения.

«Я поддерживаю ваше право на это, поэтому я приведу вам аргументы, которые выдвигаются против этого. Во-первых, есть ограничения для НАТО», — считает Кардин. Во-вторых, как отметил политик, еще одна проблема заключается в том, что есть много западных стран, которые работают совместно с Вашингтоном, оказывая поддержку Киеву, однако не поддерживают использование поставляемого оружия для целей в России.

Еще одной проблемой сенатор назвал опасения по поводу возможной эскалации конфликта вокруг Украины из-за поставок вооружения, которое используется против РФ. «Но третий аргумент я не разделяю», — заключил политик.

В том же разговоре с пранкерами Кардин заявил, что Грузия сделала неправильный поворот, проявив симпатию к России. По его мнению, Россия вторгнется на территорию Грузии и Молдавии в случае, если эти страны не смогут защитить свой суверенитет.