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19:05, 30 октября 2024Бывший СССР

Армия России начала подходить к Курахово с юго-запада

«Страна.ua»: армия России подходит к Курахово с юго-запада

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска продолжают приближаться к Курахово с юго-запада, угрожая отрезать город от главной трассы и оставляя гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) без боеприпасов и продовольствия. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Сообщается, что армия России взяла под контроль Новоукраинку и Богоявленку. От Богоявленки она продвинулась на север и приблизились к Трудовому. Также издание отмечает, что Ясная Поляна практически перешла под контроль России. Расстояние от этого населенного пункта до Константинополя по прямой составляет 11 километров — из него можно выйти к трассе, по которой в Курахово поступают снаряды.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступать из Курахово из-за прохода Вооруженных сил России в тыл расположенной группировке. Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил о поражении резервов кураховской группировки ВСУ в населенном пункте Разлив.

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      Илья Таксюр
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