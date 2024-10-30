Бородатый мужчина предложил создать в России «кавказскую общину» и поплатился

В Москве мужчина предложил создать «кавказскую общину», его увезли в полицию

В Москве мужчина предложил создать «кавказскую общину» и поплатился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Все началось с публикации видео, на котором россиянин с бородой и характерным акцентом рассказал о своей инициативе. «Будут дагестанцы, чеченцы, ингуши — все кавказцы (...) И будем вот так вот помогать людям, (...) закрывать вопросы», — пояснил он и напомнил о существовании «Русской общины».

В одной из следующих публикаций тот же человек заявил, что у правоохранителей «появились вопросы» к нему. Он сообщил, что находится в отделе полиции и пообещал «дать связь» при благоприятном исходе.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» пожаловался на кавказцев, которые караулили его возле дома. За помощью он обратился к тем, кого упомянул автор записанного в Москве видео — к «Русской общине». Прибывшие на место активисты смогли урегулировать конфликт.