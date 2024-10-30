Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 30 октября 2024Бывший СССР

Бывший депутат Рады предрек отставку Сырского после сбора «рюкзака проблем и поражений»

Килинкаров: Сырский уйдет в отставку, когда соберет свой «рюкзак проблем»
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский уйдет в отставку, когда соберет свой «рюкзак проблем и поражений». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

«Каждый главком ВСУ должен собрать свой рюкзак проблем и поражений и уйти в сторону. Так было с Залужным после провала контрнаступления, так будет с Сырским после провала на Донбассе и в Курской операции», — подчеркнул он.

По словам бывшего парламентария, отставка действующего главкома украинской армии является лишь вопросом времени.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. По ее словам, главком так часто тасует комбригов в ВСУ, что они не успевают понять, какие подразделения входят в их состав.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли удар по Генштабу ВСУ

      ВСУ оставили позиции в Курахово

      В Кремле отказались вмешиваться в «европейские разборки»

      Фицо засомневался в версии о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами

      Премьер Словакии заявил о готовности поговорить с Путиным

      В крупнейшей экономике Европы стало больше безработных

      Путин присвоил российскому воинскому подразделению почетное наименование

      В Кремле акцентировали внимание на слова Путина на фоне тренировки ядерных сил

      Наращивание темпов работы ОПК России оценили

      У актера Ливанова отнялась нога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше