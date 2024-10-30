Килинкаров: Сырский уйдет в отставку, когда соберет свой «рюкзак проблем»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский уйдет в отставку, когда соберет свой «рюкзак проблем и поражений». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

«Каждый главком ВСУ должен собрать свой рюкзак проблем и поражений и уйти в сторону. Так было с Залужным после провала контрнаступления, так будет с Сырским после провала на Донбассе и в Курской операции», — подчеркнул он.

По словам бывшего парламентария, отставка действующего главкома украинской армии является лишь вопросом времени.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. По ее словам, главком так часто тасует комбригов в ВСУ, что они не успевают понять, какие подразделения входят в их состав.