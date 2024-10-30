Четыре человека получили ранения в результате удара ВСУ по российскому региону

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате удара дрона ВСУ

Четыре жителя Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Беспилотник взорвался на территории села Отрадное Белгородского района. Троих женщин и одного мужчину госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.

Еще один дрон ВСУ ударил по селу Двулучное Валуйского муниципального округа — там был поврежден жилой дом, сведений о пострадавших нет.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы дронов и рации. По словам Гладкова, это было сделано для того, чтобы население приграничных населенных пунктов могло оповещать друг друга об опасности.