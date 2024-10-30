Гладков: жителям Белгородской области раздали детекторы дронов и рации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что жителям нескольких приграничных населенных пунктов раздали детекторы дронов и рации.

По его словам, с их помощью люди смогут сообщать друг другу об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и возможности передвижения. «Это очень важно там, где враг ежедневно наносит удары с помощью беспилотников, нарушает работу сотовой связи»,— написал глава региона.

Гладков добавил, что в нескольких селах специалисты учат местных жителей пользоваться новым оборудованием, а в некоторых оно уже функционирует полноценно.

27 октября Гладков сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины выпустили более 40 беспилотных летательных аппаратов по территории региона. В результате атак получила ранение жительница села Варваровка. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу.