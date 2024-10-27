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10:19, 27 октября 2024Россия

ВСУ выпустили по российскому региону более 40 БПЛА за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по территории Белгородской области более 40 БПЛА за сутки

Фото: Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В результате атак получила ранение жительница села Варваровка. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу. Также пострадал мужчина из Теребрено. Он обнаружил и поднял взрывоопасный предмет. Боеприпас взорвался у него в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти.

Кроме того, повреждения получили дома, надворные постройки, производственные здания, социальный и инфраструктурный объект связи, автомобили и сельхозтехника.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 27 октября Украинская армия выпустила 51 беспилотник по российской территории.

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