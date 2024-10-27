ВСУ выпустили по российскому региону более 40 БПЛА за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В результате атак получила ранение жительница села Варваровка. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу. Также пострадал мужчина из Теребрено. Он обнаружил и поднял взрывоопасный предмет. Боеприпас взорвался у него в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти.
Кроме того, повреждения получили дома, надворные постройки, производственные здания, социальный и инфраструктурный объект связи, автомобили и сельхозтехника.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 27 октября Украинская армия выпустила 51 беспилотник по российской территории.