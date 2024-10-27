Украина за ночь выпустила по территории России более 50 беспилотников

Минобороны России заявило об уничтожении силами ПВО 51 беспилотника ВСУ за ночь

В ночь на 27 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российской территории 51 беспилотник. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 18 дронов самолетного типа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Тамбовской области, 16 — в Белгородской, 3 — в Воронежской, 1 — в Курской, еще по 4 — в Брянской, Липецкой и Орловской. Кроме того, один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря.

Информация о районе перехвата летательных аппаратов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке беспилотника ВСУ на село Варваровка пострадала мирная жительница. По его словам, в женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Также повреждения получили гараж и два автомобиля.