Украинский беспилотник атаковал российское село

Губернатор Гладков: украинский БПЛА атаковал село Варваровка

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал село Варваровка Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения ее переведут в областную клиническую больницу», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в одном доме повреждены гараж и автомобиль, а в другом — посечено транспортное средство.

Ранее на территории Воронежской и Липецкой областей объявили опасность атаки БПЛА. При этом до этого трассу Орел — Тамбов на территории Липецкой области перекрывали, чтобы обезвредить обломки уже сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).