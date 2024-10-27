Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:58, 27 октября 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал российское село

Губернатор Гладков: украинский БПЛА атаковал село Варваровка

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал село Варваровка Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения ее переведут в областную клиническую больницу», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в одном доме повреждены гараж и автомобиль, а в другом — посечено транспортное средство.

Ранее на территории Воронежской и Липецкой областей объявили опасность атаки БПЛА. При этом до этого трассу ОрелТамбов на территории Липецкой области перекрывали, чтобы обезвредить обломки уже сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине запустили военный завод Rheinmetall. Медведев пообещал «российский салют» на производстве

      Экономист рассказал о ситуации с расчетами между Россией и Китаем

      В Киеве рассказали о взятке США Зеленскому

      Восемь дронов ВСУ сбили над российским регионом

      Украинский беспилотник атаковал российское село

      Подполье раскрыло судьбу раненых в Харьковской области солдат ВСУ

      Обама раскритиковала американских избирателей за отношение к Харрис

      Мировые бренды перестали справляться с конкуренцией в Китае

      В Минфине назвали риски хранения резервов в долларах и евро

      Названа причина внесения Поперечного в реестр иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше