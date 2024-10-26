В двух российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

На территории Воронежской и Липецкой областей объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Липецкой областях. Об этом сообщили главы регионов в соцсетях.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО!» — сообщил, в свою очередь, глава региона Игорь Артамонов.

Ранее сообщалось, что красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах.

17 октября украинские беспилотники массово атаковали Брянскую область. В течение 15 минут над регионом были сбиты шесть летательных аппаратов.