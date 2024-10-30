Детали атаки украинского БПЛА на автобус в ДНР раскрыли

Мэр Приходько: ВСУ выключили винты БПЛА перед атакой на автобус с РЭБ в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед атакой оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобуса выключили винты у беспилотного летательного аппарата. Детали произошедшего раскрыл мэр города Горловка Донецкой народной республики (ДНР) Иван Приходько в беседе с РИА Новости.

По его словам, РЭБ на автобусе был включен и работал исправно. Из-за этого ВСУ применили тактику «тихой атаки», подчеркнул глава города.

«ВСУ просто подняли сверху дрон, выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Все. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал», — рассказал Приходько.

Об атаке на автобус мэр Горловки сообщил днем 29 октября, в результате пострадали три человека. Приходько также сообщил, что в результате удара украинских войск была обесточена фильтровальная станция №2 и насосная станция «Резервная». Кроме того, без электричества остался 245-й квартал.