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16:26, 27 октября 2024Бывший СССР

Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку возросло

Мэр Горловки Приходько: число пострадавших из-за атаки БПЛА возросло до трех

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших жителей Горловки из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до трех. Об этом написал мэр города Иван Приходько в своем канале в Telegram.

«Количество раненых возросло до трех», — написал глава города.

Приходько также сообщил, что в результате удара украинских войск была обесточена фильтровальная станция №2 и насосная станция «Резервная». Кроме того, без электричества остался 245-й квартал.

5 октября в городе Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) было атаковано здание администрации. Уточняется, что по нему ударили как минимум тремя дронами-камикадзе. Два из них врезались в стены пятого этажа, а третий влетел в окно. В результате случившегося здание загорелось.

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      Максим Габриелян
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