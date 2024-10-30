Домохозяек призвали помыть зеркала желатином

«БелНовости»: избавиться от запотевания зеркал удастся с помощью желатина

Избавиться от запотевания зеркал удастся с помощью желатина. Сделать это призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили развести чайную ложку желатина в стакане воды, тщательно размещать, после чего смочить тряпку или мягкую ткань в получившемся растворе и протереть поверхность зеркала. Эксперты пояснили, что желатин обладает отличными водоотталкивающими свойствами, за счет которых пар перестанет оседать на поверхностях, и они долгое время будут оставаться чистыми.

Ранее домохозяйкам посоветовали добавить небольшое количество соли на влажную швабру перед мытьем пола и протереть ею поверхности, чтобы лучше их продезинфицировать.