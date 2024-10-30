Два предприятия попали под удар ВСУ в российском регионе

В Белгородской области два предприятия попали под удар ВСУ

Два предприятия в Белгородской области попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате прилета снарядов на территории одного предприятия осколками посечены два легковых автомобиля, на территории второго — пробиты кровли двух производственных цехов», — написал чиновник.

Села Нежеголь и Муром под Шебекино также попали под атаку. Два транспортных средства оказались повреждены, добавил глава области.

В этот же день четыре жителя Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. По словам Вячеслав Гладкова, беспилотник взорвался на территории села Отрадное.