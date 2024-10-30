Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 30 октября 2024Россия

Два предприятия попали под удар ВСУ в российском регионе

В Белгородской области два предприятия попали под удар ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Два предприятия в Белгородской области попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате прилета снарядов на территории одного предприятия осколками посечены два легковых автомобиля, на территории второго — пробиты кровли двух производственных цехов», — написал чиновник.

Села Нежеголь и Муром под Шебекино также попали под атаку. Два транспортных средства оказались повреждены, добавил глава области.

В этот же день четыре жителя Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. По словам Вячеслав Гладкова, беспилотник взорвался на территории села Отрадное.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Князь Вандал» разбил колонну ВСУ в Курской области. В России называют это оружие революционным

      Победительница «Голоса» заявила об отсутствующей в новых проектах магии

      Мужчина месяц выживал в лесу без подготовки и спал в медвежьих берлогах

      Повышенное внимание Запада к теме корейцев на Украине объяснили

      Задержание Росгвардией поджигателей релейных шкафов на железной дороге попало на видео

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Норвегия купит Украине Patriot

      Новые Патриаршие пруды в Москве захотели закрыть

      У российской экономики начала падать температура

      Российский хоккеист рассказал об исполнении гимна страны на вечеринке в Торонто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше