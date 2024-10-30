Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации без уточнения причин. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

17 октября сообщалось о том, что движение по Крымскому мосту перекрывали два раза за сутки. Со стороны Керчи возможности проехать ожидали более сотни автомобилей.