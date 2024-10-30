Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:50, 30 октября 2024Россия

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации без уточнения причин. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

17 октября сообщалось о том, что движение по Крымскому мосту перекрывали два раза за сутки. Со стороны Керчи возможности проехать ожидали более сотни автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Ольга Чемоданова решила выдвинуться в президенты Белоруссии

      В Госдепе ответили на слова Зеленского о недостаточной помощи

      «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность союзников США

      Российский борец вышел в финал чемпионата мира за 0,3 секунды до конца боя

      Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили

      Страны Северной Европы призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

      В Германии назвали основную проблему Зеленского и главы его офиса на переговорах с США

      «Хезболла» атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ

      Трамп и Харрис сравнялись в предвыборной гонке в одном штате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше