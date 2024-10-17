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17:08, 17 октября 2024Экономика

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто второй раз за сутки

Движение авто по Крымскому мосту перекрыли после восстановления

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Сообщение о повторном вводе ограничений появилось в 16:50 по мск. За 40 минут до этого движение автомобилей разрешили после временного перекрытия в 15:11 по мск. Причина принятия меры не уточняется.

По состоянию на 15:00 очереди со стороны Тамани не было зафиксировано. Со стороны Керчи возможности проехать ожидали более сотни автомобилей.

До этого Крымский мост временно перекрывали для автомобилистов три месяца назад. Движение было приостановлено утром 23 июля.

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      Александра Качан
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