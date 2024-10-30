Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 30 октября 2024Экономика

Оценены шансы БРИКС создать альтернативу доллару

Экономист Коган: серьезной альтернативы доллару нет и не будет

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Американский доллар еще долгое время будет оставаться ведущей мировой валютой — по крайней мере до тех пор, пока США будут сохранять позиции технологического лидера. Об этом заявил экономист Евгений Коган. Его процитировала «Российская газета».

Отвечая на вопрос о том, смогут ли страны БРИКС создать полноценную альтернативу доллару как главному инструменту мировых инвестиций, он заявил, что в обозримом будущем это едва ли получится. Вдобавок лидерское положение Соединенных Штатов может укрепиться еще больше по мере развития искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Те страны, которые попытаются противостоять этому, подвергнутся санкциям. Впрочем, по мере того как США будут диктовать условия всем остальным, мир будет искать альтернативу доллару. И такая будет постепенно появляться.

Коган не исключил того, что финансовая система будущего окажется основана на цифровых активах, которые к тому же будут подкреплены золотом.

Кроме того, он заметил, что после Второй мировой войны западная экономика во многом развивалась за счет кредитного стимулирования потребления. Однако сегодня эта конструкция начала сбоить.

«Колоссальные долги грозят опрокинуть этот мир», — считает Коган.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил о шансах стран БРИКС создать платежную систему, альтернативную SWIFT, а значит, и доминирующим нынче доллару и евро. Парламентарий обратил внимание, что Китай превратился в развитое государство, однако его валюта нигде не котируется.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Князь Вандал» разбил колонну ВСУ в Курской области. В России называют это оружие революционным

      Победительница «Голоса» заявила об отсутствующей в новых проектах магии

      Мужчина месяц выживал в лесу без подготовки и спал в медвежьих берлогах

      Повышенное внимание Запада к теме корейцев на Украине объяснили

      Задержание Росгвардией поджигателей релейных шкафов на железной дороге попало на видео

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Норвегия купит Украине Patriot

      Новые Патриаршие пруды в Москве захотели закрыть

      У российской экономики начала падать температура

      Российский хоккеист рассказал об исполнении гимна страны на вечеринке в Торонто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше