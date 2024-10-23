В России назвали альтернативу SWIFT

Депутат Арефьев: платежная система БРИКС может стать альтернативой SWIFT

Платежная система стран БРИКС, предложенная Минфином, в перспективе может стать альтернативой SWIFT, актуальной во всем мире, заявил в разговоре с +Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Прежде всего, такая платежная система могла бы стать альтернативой доминирующим сегодня доллару и евро. Китай, к примеру, стал сегодня могучим, развитым государством, но юань нигде не котируется, потому что его рынок занят в основном США, а на другие страны он не выходит. Если бы создали универсальную платежную систему стран БРИКС, это позволило бы осуществлять торговлю входящим в объединение государствам на примере Евросоюза в своей финансовой основе», — объяснил депутат.

Подобная платежная система, подчеркнул Арефьев, в перспективе должна ориентироваться не только на БРИКС, но и выходить на мировые рынки: у всех, входящих в организацию государств, уже налажены торговые потоки с западными и восточными странами, соответственно, новая система должна быть удобна и доступна везде.

«Со временем, если платежная система окажется эффективной, она может вытеснить другие. А, в случае распространения на весь мир, наши граждане смогут спокойно, со своими пластиковыми карточками, ездить в любую страну и беспрепятственно проводить там транзакции так, как если бы вернулся SWIFT. Люди начнут свободнее себя чувствовать на международном уровне», — допустил политик.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна выразил опасение относительно прорывных экономических договоренностей на саммите БРИКС. Он уточнил, что одним из решений, которые могут принять в рамках встречи лидеров БРИКС, может стать создание нового механизма, который позволит производить транзакции в обход Запада.