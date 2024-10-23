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13:53, 23 октября 2024Экономика

В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

Шейна: Польша опасается прорывных экономических договоренностей на саммите БРИКС

Фото: shisu_ka / Globallookpress.com

Польша опасается прорывных экономических договоренностей на саммите БРИКС. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил замглавы МИД республики Анджей Шейна.

По словам дипломата, одним из решений, которые могут принять в рамках встречи лидеров БРИКС, может стать создание нового механизма, который позволит производить трансакции в обход Запада.

Минфин России собирается представить лидерам стран объединения доклад о создании платежной системы БРИКС. Ведомство подготовило план организации трансграничной платежной инициативы, системы междепозитарного взаимодействия и создания собственной перестраховочной системы.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, эта система призвана заменить банковские организации и внедрить механизм передачи финансовых сообщений. Она станет уникальной и инновационной и будет основана на современных подходах с учетом использования цифровых финансовых активов. В условиях, когда существующие системы расчетов становятся политизированными, что приводит к рискам для независимости трансакций, вопрос организации беспристрастной расчетной системы стоит очень остро, подчеркнул глава Минфина.

О том, что Путин представит на саммите БРИКС в Казани план по разрушению долларовой системы, ранее сообщал журнал The Economist. Издание считает, что создание альтернативной платежной системы обеспечит странам БРИКС более дешевые и быстрые трансакции, позволит обходить наложенные санкции и приведет к крушению доминирования США.

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      Вячеслав Агапов
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