Названа цель создания платежной системы БРИКС

Силуанов: платежная система БРИКС призвана заменить банковские организации

Новая платежная система для стран-участниц БРИКС призвана заменить банковские организации и внедрить механизм передачи финансовых сообщений. Цель создания механизма назвал министр финансов РФ Антон Силуанов, его цитирует газета «Известия».

Платежная система БРИКС станет уникальной и инновационной, она будет основана на современных подходах с учетом использования цифровых финансовых активов, пообещал глава Минфина. В условиях, когда существующие системы расчетов становятся политизированы, что приводит к рискам для независимости трансакций, вопрос организации беспристрастной расчетной системы стоит очень остро.

Минфин планирует представить лидерам стран объединения доклад о создании платежной системы БРИКС на саммите в Казани. Ведомство подготовило план организации трансграничной платежной инициативы, системы междепозитарного взаимодействия и создания собственной перестраховочной системы.

Как заявил бывший вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Паулу Ногейра Батиста, альтернатива SWIFT должна стать неуязвимой для санкций США и других стран Запада. Странам объединения необходимо продолжать расширять международные операции в национальных валютах и даже сконцентрироваться на создании единой цифровой валюты, которая наряду с национальными использовалась бы для торговых операций между партнерами, подчеркнул он.

В The Economist полагают, что российские власти планируют извлечь выгоду из неудовлетворенности партнеров долларовой системой. Наиболее серьезной инициативой эксперты считают план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами — это позволит центральным банкам, а не банкам-корреспондентам, имеющим доступ к долларовой клиринговой системе в Америке, участвовать в трансграничных транзакциях.