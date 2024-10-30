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18:31, 30 октября 2024Бывший СССР

Еврокомиссия приостановила процесс вступления Грузии в Европейский союз

Еврокомиссия приостановила переговоры о членстве Грузии в ЕС до реформ

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Еврокомиссия сообщила об остановке переговоров по присоединению Грузии к Евросоюзу и призвала республику провести всеобъемлющую избирательную реформу. Об этом говорится в докладе ведомства о прогрессе стран-кандидатов в выполнении рекомендаций для вступления в организацию.

В документе указывается, что Еврокомиссия недовольна тем, что на парламентских выборах в Грузии победила партия, выступающая за поддержку отношений с Москвой. Вместе с тем, как считают в организации, Грузия обладает низким уровнем соответствия европейской внешней политике, в частности, из-за нежелания поддерживать санкции против России, Белоруссии и Ирана. Помимо этого, республику упрекнули в увеличении числа прямых рейсов на территорию России и росте числа случаев манипуляций информацией, связанной с Евросоюзом.

«В преддверии парламентских выборов дезинформационные нарративы усиливались, в том числе должностными лицами и связанными с правительством СМИ», — утверждает Еврокомиссия.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о недовольстве Европейского союза и США итогами парламентских выборов в Грузии. По его словам, они пытаются организовать в стране цветную революцию «со штампом ЦРУ».

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      Илья Таксюр
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