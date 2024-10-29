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14:48, 29 октября 2024Мир

Во Франции заявили о попытках ЕС и США организовать цветную революцию в Грузии

Филиппо заявил о попытках ЕС и США организовать цветную революцию в Грузии

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о недовольстве Европейского союза (ЕС) и США итогами парламентских выборов в Грузии и попытках Запада организовать в стране цветную революцию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Партии, выступающие против ЕС и НАТО, одержали значительную победу на парламентских выборах в Грузии, так что, конечно, это вызывает недовольство Вашингтона и Брюсселя, которые с тех пор в ярости оспаривают результат и пытаются организовать цветную революцию со штампом ЦРУ», — говорится в публикации.

Филиппо добавил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую он назвал «агентом Вашингтона», призывает к протестам, чтобы начать организованную ЦРУ революцию.

28 октября в Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста оппозиции против итогов парламентских выборов. Туда прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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      Виктория Кондратьева
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