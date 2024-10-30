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23:27, 30 октября 2024Бывший СССР

Киев подготовит новый план для второго «саммита мира»

Никифоров: Киев готовит новый план для второго «саммита мира»

Фото: Unsplash.com

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона заявил, что Киев готовит новый план для второго «саммита мира». Его слова приводит ТАСС.

«Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого "саммита мира", готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором "саммите мира"», — отметил чиновник.

Он добавил, что Киев активно сотрудничает со странами Глобального Юга и добивается их поддержки в преддверии второй конференции по урегулированию.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США, и обсуждение его положений продолжается.

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      Марина Совина
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