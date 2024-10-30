«План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность союзников США

Госдеп: «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США, и обсуждение его положений продолжается. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — отметил представитель Госдепа.

При этом на вопрос о возможном ответе США на отправку КНДР войск для участия в российско-украинском конфликте на стороне Москвы представитель ведомства отметил, что консультации с союзниками по этому вопросу также продолжаются.

Ранее американское издание The New York Times написало, что Владимир Зеленский попросил у США ракеты Tomahawk с дальностью 2400 километров. Это было частью секретных пунктов документа. По словам неназванных американских чиновников, там остались недовольными «планом победы» Зеленского, потому что он полностью зависит от помощи Вашингтона.